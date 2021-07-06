Украина заявила об ответственности Франции и ФРГ за потерю земель

Франция и Германия несут моральную ответственность за потерю Украиной и Грузией части своих территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью украинскому изданию Forbes.

По его словам, международные партнёры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция. В других государствах она тоже есть.

Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть, — сказал Данилов.

Он считает, что РФ «напала» на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали Киеву план действий по членству в НАТО.

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к нашей стране в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что присоединение Крыма к России было ошибкой. Также президент США Джо Байден отказался признавать Крым российским. На это заявление ответил сенатор Алексей Пушков, который подчеркнул, что о принадлежности полуострова давно высказались его жители. Политик отметил, что во всём мире знают, что Крым является российской территорией.