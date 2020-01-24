https://static.news.ru/photo/d99ab940-3eb2-11ea-9638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Грабар/ТАСС

Украина официально начала «виртуальный реверс» природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) «Дроздовичи». Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Уже начались поставки газа из Польши путём замещения (виртуальный реверс) через ГИС «Дроздовичи», — сообщил в Facebook Макогон.

«Виртуальный реверс» — это процесс обмена газом между операторами ГТС, когда не происходит физической прокачки газа через границу. По словам Макогона, такие действия значительно сокращают издержки на прокачку газа.

Если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объёме 9 млн м³ в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объёме 2 млн м³, то фактически транспортируется через границу только 7 млн м³, — уточнил Макогон.

Он пояснил, что раньше Украина не могла так поступать из-за транзитного контракта и была вынуждена вывозить все объёмы газа в Польшу через «Дроздовичи», а завозить нужные себе объёмы обратно через «Германовичи».

Как писал NEWS.ru, Украина в ближайшем будущем не будет покупать российский газ напрямую у «Газпрома», а только через европейских посредников и по более высоким ценам. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, прямые поставки невозможны из-за того, что Москва в своё время прекратила их, и Киев был вынужден искать альтернативные маршруты.