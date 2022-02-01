18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Украина заявила о планах доказать невыполнение Россией минских соглашений

15:22, 01 февраля 2022
Украина заявила о планах доказать невыполнение Россией минских соглашений Представитель МИД Украины Олег Николенко Фото: oleg.nikolenko.50/facebook.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украина на заседании СБ ООН по минским соглашениям намерена представить факты их невыполнения со стороны России, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Как известно, заседание планируется 17 февраля.

Украина вместе с партнёрами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования,заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. До этого китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.

По её мнению, члены Совбеза должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы» при «агрессии» Москвы. Речь идёт об обязательствах и принципах международного порядка, пояснила постпред.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео