Украина заявила о планах доказать невыполнение Россией минских соглашений

Украина на заседании СБ ООН по минским соглашениям намерена представить факты их невыполнения со стороны России, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Как известно, заседание планируется 17 февраля.

Украина вместе с партнёрами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования, — заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что члены Совбеза ООН в ходе процедурного голосования утвердили проведение специального заседания по ситуации вокруг Украины. До этого китайский постоянный представитель при ООН Лю Цзеи выступил против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон запросил созыв Совбеза ООН на 31 января, чтобы обсудить якобы «угрожающее поведение» РФ по отношению к Украине. Американская сторона настаивает на «наращивании» российского военного присутствия на границе.

По её мнению, члены Совбеза должны «полностью изучить факты и рассмотреть, что окажется поставленным на карту для Украины, России, Европы» при «агрессии» Москвы. Речь идёт об обязательствах и принципах международного порядка, пояснила постпред.