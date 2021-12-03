Украина заявила о начале строительства двух военно-морских баз

Украина приступает к практической стадии строительства двух военно-морских баз. Они будут расположены в Бердянске и Очакове, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Его слова приводит РИА Новости. Строительство морских баз для защиты Черноморского региона анонсировал 20 октября украинский лидер Владимир Зеленский.

Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединённым Королевством, — сказал Резников, выступая в Верховной раде.

В июне министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о наращивании военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух противоминных судов класса Sundown.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал, зачем Украина планирует создать базу НАТО на своей территории. По его мнению, это необходимо для провоцирования России к военным действиям: такая политика Украины поставит точку в её истории и приведёт к тому, что страну разделят на части.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда также назвал главной целью работы нового министра обороны Украины Алексея Резникова создание «хотя бы одной базы НАТО» в стране. Также Дунда полагает, что 200–300 военных Североатлантического альянса окажется достаточно для того, чтобы «обезопасить Украину от России».