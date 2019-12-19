https://static.news.ru/photo/832ccbb0-22a2-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpgФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Украинская сторона заявила о приближающемся моменте подписания итогового договора по газу с Россией. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель.
Он назвал сегодняшнее решение по газу «качественно доработанным».
Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к финальным договоренностям, — цитирует министра РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия, Еврокомиссия и Украина подготовили проект соглашения по газу, в ближайшее время он будет доработан, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Трёхсторонний диалог по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом состоялся 19 декабря в Берлине.