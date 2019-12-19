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Исполняющий обязанности посла Израиля в России Яков Ливне заявил, что разочарован решением о заключении 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, пойманной с гашишем при транзитном перелёте через Россию в Израиль, где наркотик в таком количестве легален.

Он выразил надежду, что девушка сможет вернуться на родину в ближайшее время. Также он понадеялся на сохранение добрых отношений между двумя странами, передаёт «Интерфакс». Мы надеемся, что Наама Иссахар в...