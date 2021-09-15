Украина заявила, что США давят на Россию «Железным куполом»

США в качестве политического шантажа России используют тему вероятной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

О том, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку о продаже или передаче Украине новых систем противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе «Железный купол», используемый сейчас американской армией, написала газета Politico.

В свою очередь, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович подчеркнул, что система «Железного купола» позволит защитить объекты критической инфраструктуры и в целом повысит боеспособность украинской армии.

По мнению Руслана Бортника, перспектива получения подобной системы у Украины есть, однако не в ближайшем будущем.

Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определённым сигналом и знаком, что США сохраняют своё влияние и поддержку Украине, — сказал политолог.

Кроме того, передачу «Железного купола» Украине Бортник назвал элементом самопиара киевских властей, которые подобным образом могут показать, что кое о чём договорились с США.

Система противоракетной обороны «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. Находится на вооружении армии Израиля с 2011 года.

Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США.