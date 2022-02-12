Киев запросил встречу с РФ из-за ситуации на границе в течение 48 часов

Киев просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов после того, как не получил ответ об усилении и передислокации войск РФ вдоль границы, сообщил в своём Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр также напомнил Москве, что необходимо выполнять обязательства о прозрачности действий военных, чтобы не допустить напряжённости в регионе.

Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму, — написал он.

Министр добавил, что если Россия серьёзно относится к своим заявлениям о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, то она должна выполнить своё обязательство по военной транспарентности, чтобы снизить напряжённость и повысить безопасность для всех стран-участниц.

Ранее стало известно, что Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Киев, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, также потребовал от РФ предоставить информацию о точных районах проведения военных манёвров и численности войск.