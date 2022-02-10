Украина запросила у Великобритании системы ПВО

Киев попросил Лондон о поставках систем ПВО, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Лiга.net. Сообщается, что данный запрос на настоящий момент находится в обработке, а вариантов оказания военпомощи выделяется несколько.

Да, это обсуждалось. Обсуждаются вообще разные варианты — от ракетного вооружения, которое позволяет перекрывать небо на подходах Украины, на больших высотах, до аналогов тех NLAW — переносных ракетных комплексов, которые могут поражать противника по всей территории Украины, — сказал Пристайко.

Посол также посоветовал следить за аэропортом Борисполь, намекая на скорые поставки вооружения.

Помимо систем ПВО, Пристайко рассказал о сотрудничестве двух стран в морской сфере. По его словам, Британия, как великая морская держава, помогает Киеву и принимает юных украинцев в специализированные учебные заведения, берёт украинских моряков в плавание и заключает проекты по развитию отрасли.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с британской коллегой Элизабет Трасс заявил, что в случае если Великобритания реально заинтересована в налаживании отношений, Россия ответит взаимностью. Он отметил, что нормализация отношений возможна лишь через равноправный диалог. В то же время глава МИД России назвал встречу с Трасс беспрецедентной.

В свою очередь Трасс выразила надежду, что встреча с Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении безопасности в Европе. При этом она отметила, что Лондон не может игнорировать наращивание российских войск у границ Украины и призвала РФ двигаться по дипломатическому пути.