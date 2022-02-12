Украина запретила въезд белорусам призывного возраста

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну всем мужчинам призывного возраста, которые имеют белорусское гражданство. Тем не менее, ограничение будет действовать временно. Об этом пишет Euroradio со ссылкой на осведомлённый источник.

Таким образом, молодым белорусам будет запрещён въезд на время российско-белорусских учений. Предполагается, что они закончатся 20 февраля. Речь, в частности, идёт о мужчинах, однако не исключено, что в список тех, кому откажут во въезде, будут и женщины.

Проблемы с пересечением границы Украины у белорусов начались во второй половине недели. К примеру, 12 февраля на территорию страны не пустили блогера и журналиста Никиту Мелкозёрова.

Ранее пограничная служба Украины прокомментировала информацию о запрете въезда в страну россиянам. Ведомство рекомендовало не верить слухам из Telegram-каналов. Представитель ведомства Андрей Демченко отметил, что каждый день десятки иностранцев получают отказ на въезд в страну по вполне объективным причинам. Например, из-за отсутствия необходимых документов или подтверждения цели визита. Среди таких иностранцев есть и россияне.