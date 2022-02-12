Украина запретила въезд белорусам призывного возраста

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну всем мужчинам призывного возраста, которые имеют белорусское гражданство. Тем не менее, ограничение будет действовать временно. Об этом пишет Euroradio со ссылкой на осведомлённый источник.
Таким образом, молодым белорусам
Проблемы с пересечением границы Украины у белорусов начались во второй половине недели. К примеру, 12 февраля на территорию страны не пустили блогера и журналиста Никиту Мелкозёрова.
Ранее пограничная служба Украины прокомментировала информацию о запрете въезда в страну россиянам. Ведомство рекомендовало не верить слухам из Telegram-каналов. Представитель ведомства Андрей Демченко отметил, что каждый день десятки иностранцев получают отказ на въезд в страну по вполне объективным причинам. Например, из-за отсутствия необходимых документов или подтверждения цели визита. Среди таких иностранцев есть и россияне.