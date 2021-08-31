Украина запретила въезд автомобилей с номерами Приднестровья

С 1 сентября на территорию Украины запрещён въезд автомобилей с номерными знаками непризнанного Приднестровья. Об этом сообщило МВД страны.

Ведомство приняло решение в соответствии с постановлением кабинета министров и нотой МИД Украины. Въехать на территорию государства смогут только транспортные средства с номерами «согласованного образца и так называемыми нейтральными».

Относительно транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдавия с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда на Украину или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств, — говорится в сообщении.

Решение об участии в международном дорожном движении транспортных средств из Приднeстровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, было принято Кишинёвом и Тираcполем в апреле 2018 года. После этого приднеcтровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мoниторингу украинско-молдавской границы.

Однако оформить их смогли не все приднестровские автомобилисты из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. Тогда для ускорения процесса Молдавия и Украина планировали запретить выезд за рубеж автомобилей с приднестровской символикой с 1 января 2020 года. Но Кишинёв уже два раза просил Киев перенести его — сначала до 1 апреля 2021 года, а после — до 1 сентября.

Около 60% жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии ещё во время существования СССР, поскольку граждане опасались присоединения республики к Румынии на волне национализма.

С 1992 года, после силовой попытки властей Молдавии решить проблему, Приднестровье де-факто является неподконтрольной Кишинёву территорией.

По мнению президента Молдавии Майи Санду, неразрешённый конфликт является основной причиной нестабильности. В этой связи она готова обсуждать вопросы безопасности с руководством стран в регионе и с международными организациями.