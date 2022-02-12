Украина закроет воздушное пространство с 14 февраля

Воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля. К этому Киев подтолкнули страховые компании Запада, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

[Британские страховые компании] вводят воздушную блокаду. Ни один самолёт не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника, — отметил собеседник издания.

Он добавил, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили 12 февраля всем мировым собственникам самолётов официальное предупреждение об окончании действия страхового покрытия на Украине «через 48 часов».

Ещё один собеседник издания указал, что проблемы с перелётами через Украину начались в конце 2021 года.

Тогда ещё не до конца было понятно, с чем это связано. Пошли слухи, что, мол, речь идёт о проблемах конкретного перевозчика, у него туго с деньгами и не факт, что может заплатить, поэтому страховщики посоветовали владельцу бортов вывезти их в Европу. Но с января такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям, — рассказал источник.

Он уточнил, что после того, как СМИ сообщили дату российского «вторжения», принятие решения о прекращении страхового покрытия для полётов над Украиной ускорилось. Западные авиакомпании намереваются вывести с территории Украины свои самолёты, добавил ещё один источник издания.

Ранее стало известно, что истерию вокруг «войны» с Россией раздули США, заявил профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. Это было сделано для остановки «Северного потока — 2», отметил он. Хендриксон указал, что изначально власти США могли не верить в возможность начала гипотетического вооружённого конфликта. Однако они могли использовать внешнеполитическую ситуацию в своих корыстных целях.