Украина захотела посотрудничать с NASA и полететь на Луну

В плане президента Украины Владимира Зеленского «по трансформации» страны есть пункт, в котором говорится, что украинская сторона хотела бы принять участие в программе США «Артемида» по исследованию Луны. Документ уже был представлен на встрече с инвесторами в Вашингтоне. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинский лидер рассчитывает , что страна сможет присоединиться к космическим программам NASA. Особенно их интересует проект пилотируемых полётов на Луну и в будущем на Марс.

Кроме того, Украина надеется с помощью американских инвестиций создать в стране дата-центры известных компаний. Власти планируют построить киевскую окружную дорогу, а также основать крупный фонд для IT-проектов.

Ранее Зеленский пообещал сделать свою страну общеевропейским лидером. 1 сентября глава страны прибыл в США с рабочим визитом. В своём выступлении в Стэнфорде украинский лидер отметил то, что у американцев было время мечтать, а украинцам остаётся только действовать.