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Украина захотела посотрудничать с NASA и полететь на Луну

19:34, 04 сентября 2021
Украина захотела посотрудничать с NASA и полететь на Луну Владимир Зеленский и Билл Нельсон Фото: NASA/via Global Look Press
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В плане президента Украины Владимира Зеленского «по трансформации» страны есть пункт, в котором говорится, что украинская сторона хотела бы принять участие в программе США «Артемида» по исследованию Луны. Документ уже был представлен на встрече с инвесторами в Вашингтоне. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинский лидер рассчитывает, что страна сможет присоединиться к космическим программам NASA. Особенно их интересует проект пилотируемых полётов на Луну и в будущем на Марс.

Кроме того, Украина надеется с помощью американских инвестиций создать в стране дата-центры известных компаний. Власти планируют построить киевскую окружную дорогу, а также основать крупный фонд для IT-проектов.

Ранее Зеленский пообещал сделать свою страну общеевропейским лидером. 1 сентября глава страны прибыл в США с рабочим визитом. В своём выступлении в Стэнфорде украинский лидер отметил то, что у американцев было время мечтать, а украинцам остаётся только действовать.

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