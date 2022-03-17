Украина захотела исключить Россию ещё из одной международной организации

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за ситуации на Украине. Он добавил, что Россию нужно исключить из всех «цивилизованных организаций и платформ​​​», сообщает РИА Новости.

Мы призываем все страны-члены FATF внести Россию в чёрный список FATF, — заявил Кулеба.

В свою очередь в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в организации.

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закон сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии. Отмечается, что решение американских политиков связано с действиями России на Украине.