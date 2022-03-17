Украина захотела исключить Россию ещё из одной международной организации
Глава МИД Украины Кулеба призвал исключить Россию ещё из одной международной организации
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:58, 18 марта 2022
Фото: FATF / Facebook
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Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за ситуации на Украине. Он добавил, что Россию нужно исключить из всех «цивилизованных организаций и платформ», сообщает РИА Новости.
Мы призываем все страны-члены FATF внести Россию в чёрный список FATF, — заявил Кулеба.
В свою очередь в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в организации.
Палата представителей США ранее одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закон сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии. Отмечается, что решение американских политиков связано с действиями России на Украине.