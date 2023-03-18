Украина захотела больше преференций в рамках зерновой сделки Кислица: действие зерновой сделки нужно распространить на порты Николаевской области

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Постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица заявил, что действие зерновой сделки необходимо распространить на порты Николаевской области, пишут «Известия». Дипломат призвал продлить соглашение на заранее оговоренные 120 дней, либо на бессрочный период.

Действие зерновой сделки необходимо распространить на порты Николаевской области, — сказал Кислица.

Свои требования представитель Украины озвучил на заседании Совета Безопасности международной организации.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обещания Запада по изъятию из санкций против РФ продовольствия и удобрений в контексте зерновой сделки являются «откровенным враньем» и лицемерием. Так дипломат прокомментировала слова представителя американского Госдепа Неда Прайса о том, что российская сельхозпродукция исключена из американских санкций. Она добавила, что решение Москвы продлить зерновую сделку на 60 дней вместо 120 оказалось для американцев и европейцев «холодным душем».

22 июля прошлого года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.