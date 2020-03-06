https://static.news.ru/photo/cf2cda6c-5fb7-11ea-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заблокировал телеканал RTVI из-за продемонстрированной в его эфире карты с российским Крымом. Об этом сообщил член совета Сергей Костинский.

Поводом для блокировки канала стала демонстрация карты с российским Крымом и фильмов с участием лиц, которые создают угрозу для нацбезопасности страны, — цитирует «МК-Крым» Костинского.

Как писал NEWS.ru, антироссийская акция прошла у здания компании «Национальные информационные системы» в Киеве, где производятся программы для телеканала «Интер». Несколько десятков участников акции «Выключи российское» требовали закрыть телеканал за показ праздничного концерта ко Дню Победы. «Интер» ранее также критиковали за трансляцию ЧМ по футболу. Тем не менее национальный совет по телерадиовещанию Украины продлил телеканалу цифровую лицензию на семь лет.