Украина выступила против участия жителей Донбасса в российских выборах

МИД Украины выразило протест из-за участия проживающих в Донбассе граждан России в сентябрьских выборах в Госдуму, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что участие жителей Донбасса незаконно, потому что выдача российских паспортов «была навязана принудительно». МИД Украины также считает незаконным проведение голосования на территории Крыма и Севастополя. По мнению украинской стороны, эта процедура нарушает нормы международного права из-за якобы оккупации полуострова.

Выборы в Госдуму, а также глав регионов и муниципальных депутатов будут проходить с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что такое решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. Трёхдневное голосование является оптимальным, поскольку гарантирует безопасность и удобство для избирателей.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что решение об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не является подготовкой по включению региона в Россию. Он отметил, что всего порядка 470 тысяч жителей ДНP и ЛНP получили российские паспорта. Однако, помимо жителей Донбасса, в период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины.