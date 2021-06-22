Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве в области туризма. Соответствующее решение принял кабмин Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ о сотрудничестве в области туризма был подписан Украиной, Россией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Считаем нецелесообразным дальнейшее участие Украины в соглашении о сотрудничестве в области туризма, совершённом 23 декабря 1993 года в Ашхабаде, — говорится в пояснительной записке к документу.

Также подчёркивается, что сотрудничество Украины с другими странами-участниками соглашения в сфере туризма происходит в рамках двусторонних договоров.

Ранее председатель исполнительного комитета организации Сергей Лебедев заявил, что Украина может покинуть СНГ только по собственному желанию. По словам Лебедева, хотя Киев не выплачивает взносы члена организации уже более пяти лет, коллеги по СНГ не планируют ставить вопрос об исключении. При этом Украина отказалась от многих форматов Содружества, но в некоторых из них она участвует и в настоящее время.