Украина захотела выйти из двух соглашений СНГ по космосу

На Украине заявили о намерении выйти из двух соглашений СНГ по космосу, так как они «не отвечают национальным интересам» страны. Решение было принято в ходе заседания кабинета министров Украины, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале правительства.

Первым стало соглашение о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ. Несмотря на то, что оно прекратило действовать в 2019 году, его бывшие участники продолжили работу на основании новой конвенции.

Также кабмин заявил о прекращении действия соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

В пояснительных записках указано, что соглашения в современных условиях не соответствует национальным интересам Украины и не имеют практического значения для страны.

Ранее Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Как отмечается, документ был подписан в связи с «нецелесообразностью» дальнейшего участия страны в данном соглашении.