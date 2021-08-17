Украина захотела выйти из двух соглашений СНГ по космосу

На Украине заявили о намерении выйти из двух соглашений СНГ по космосу, так как они «не отвечают национальным интересам» страны. Решение было принято в ходе заседания кабинета министров Украины, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале правительства.
Первым
Также кабмин заявил о прекращении действия соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.
В пояснительных записках указано, что соглашения в современных условиях не соответствует национальным интересам Украины и не имеют практического значения для страны.
Ранее Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в сфере туризма. Как отмечается, документ был подписан в связи с «нецелесообразностью» дальнейшего участия страны в данном соглашении.