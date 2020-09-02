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Украина вышла ещё из двух соглашений в рамках СНГ

15:34, 02 сентября 2020
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины денонсировало Соглашение о сотрудничестве в отрасли ветеринарии, заключённое в 1993 году в Москве, а также приняло решение о выходе из Соглашения о сотрудничестве в отрасли санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, заключённого в 2001 году в Минске.

В то же время мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают наше сотрудничество с ЕС, — цитирует «Интерфакс» премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В ходе заседания правительства он уточнил, что Евросоюз поддерживает Украину в сферах экономики, юстиции, права и ядерной безопасности.

Как писал NEWS.ru, санкции против Украины за запрет образования на русском языке предложил ввести руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов. На Украине все русскоязычные школы с 1 сентября переходят на преподавание на украинском языке. Однако школы с обучением на других языках национальных меньшинств государства продолжат заниматься этим ещё в течение трёх лет. Миронов считает, что власти Украины нарушают ключевые права своих граждан.

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