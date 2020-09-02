Украина вышла ещё из двух соглашений в рамках СНГ

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус для въезда на Мальдивские острова. В настоящее время прямых рейсов из России на Мальдивы нет. Российские туристы могут добраться туда либо на бизнес-джетах, либо с пересадкой через Стамбул или Лондон.

Начиная с 10 сентября, всем туристам, прибывающим на Мальдивские острова, потребуется отрицательный тест на COVID-19. Результат должен быть получен не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия в Мальдивскую...