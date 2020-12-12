Украина выразила протест против новых санкций России

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МИД Украины выразил протест России после расширения списка санкций против физлиц страны. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

Ранее российским правительством был утверждён список из 849 имён людей, подпадающих под персональные санкции против Украины. Среди новых фигурантов значатся спикер Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и некоторые депутаты от партии «Слуга народа». Против всех них введены «специальные экономические меры».

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, — говорится на сайте ведомства.

В Киеве заявили, что осуждают эту попытку давления на депутатов и общественных деятелей Украины. Кроме того, украинская сторона оставила за собой право принять соответствующие меры реагирования.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Украина собирается продлить экономические санкции против России до 2022 года. Речь идёт о поправках в постановление кабмина № 1166 от 30 декабря 2015 года. Документ предусматривает ограничение на импорт продукции из России. С 2 января 2016 года на товары из РФ распространяется так называемый режим наибольшего способствования ВТО.

Это означает применение высших ставок ввозной пошлины вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторую российскую продукцию согласно соглашению о режиме свободной торговли между странами СНГ.