Украина выдвинула России новые требования по Крыму

Официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма. В интервью «РБК-Украина» он вновь назвал РФ «государством-оккупантом», отметив, что крымчанам нельзя запретить общаться с украинскими властями.

Россия как государство-оккупант должна чётко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договорённости лидеров «нормандского формата», — сказал Николенко.

Он также потребовал «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал проведение выборов в Госдуму и перепись населения в Крыму. По его словам, Россия «продолжает себя нагло вести на оккупированной территории». Он также заявил, что рано или поздно полуостров вернётся в состав Украины.