Украина выделила $600 млн на гарантии для страховых компаний

Фото: dshmyhal/facebook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США и Британии в настоящее время являются пропагандой войны. Всё готово к тому, чтобы Белый дом нажал на придуманную экс-госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», отметила она в Telegram.

То, что делают сейчас США и Британия, это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966...