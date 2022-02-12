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Украина выделила $600 млн на гарантии для страховых компаний

Власти Украины выделили $600 млн на гарантии для страховых компаний, «закрывших» небо
01:12, 14 февраля 2022
Украина выделила $600 млн на гарантии для страховых компаний Денис Шмыгаль Фото: dshmyhal/facebook.com
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти направили почти $600 млн на гарантии для страховых и лизинговых компаний для гарантирования безопасность полётов над страной. Такое решение должно стабилизировать ситуацию с пассажирскими авиаперевозками, отметил он в Telegram.

Правительство выделяет 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов), чтобы гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве Украины... Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение на Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей, — считает премьер.

Он пояснил, что средства выделят из резервного фонда государственного бюджета.

Ранее стало известно, что воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля. К этому Киев подтолкнули страховые компании Запада, сообщила «Страна.ua». Крупнейшие британские страховщики отправили 12 февраля всем мировым собственникам самолётов официальное предупреждение об окончании действия страхового покрытия на Украине «через 48 часов».

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