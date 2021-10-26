Украина выдала России находящегося в международном розыске россиянина

Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 млн рублей Игоря Шитого. Он был объявлен в международный розыск. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

Отмечается, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему. Её участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Таким образом злоумышленники присвоили положенные нуждающимся выплаты на сумму 29 млн рублей.

Игорь Шитый скрылся от органов следствия на территории Украины, где проживает его родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола, — говорится в сообщении.

Шитый задержан и уже передан представителям российских правоохранительных органов, отметили в МВД России.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) задержали преступника, которого искали 20 лет. Юрий Чекин известен как организатор и заказчик убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина. За информацию о месте, где скрывается преступник, МВД предлагало награду в 1 млн рублей.