Украина ввела санкции против российского бизнесмена

https://static.news.ru/photo/71a27750-d04d-11eb-8d4a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Фирташ Фото: Wikimedia

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что ограничительные меры в отношении Фирташа введены из-за его участия в титановом бизнесе и поставок сырья, которое направлялось на российские военные предприятия. Санкции против Фукса касаются компании «Голден-деррик», незаконно осуществлявшей добычу углеводородов на Украине.

Также ограничительные меры введены против шести физических лиц и четырёх юридических лиц, которые связаны со спецслужбами России. По мнению Данилова, эти лица причастны к организации кибератак. При этом названия организаций и имена граждан секретарь не уточнил.

Эти физические и юридические лица непосредственно причастны к разработке вируса NotPetya, — отметил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против ряда физических лиц и компаний, в том числе из России. Ограничительные меры применены в отношении 23 граждан РФ, а также против организаций, среди которых СМИ, государственные предприятия и крупный бизнес.