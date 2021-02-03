Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полёты в Крым

Служба безопасности Украины ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Их обвиняют в полётах в Крым. Теперь авиаперевозчики не смогут работать на территории страны.
По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полётов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины,— говорится в сообщении СБУ.
Ведомство выдало рекомендации Совету национальной безопасности и обороны Украины прекратить полёты и перевозки этих авиакомпаний по территории страны и заблокировать их активы.
Ранее NEWS.ru писал, что после указа президента Украины Владимира Зеленского в стране прекратили вещание три телеканала. Теперь они доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.
В эфир перестали выходить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их отключение последовало после издания указа президента страны Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о применении к данным СМИ санкций сроком на пять лет.