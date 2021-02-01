Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

https://static.news.ru/photo/c12aa82c-647a-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт/ч.

Соответствующие данные приводит сайт компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго». Таким образом, Незалежная вновь начала покупать у РФ электричество.

Россия: экспорт 0 МВт/ч, импорт 200 МВт/ч, — говорится на сайте компании.

Ранее национальная комиссия, регулирующая на государственном уровне сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства по аннулированию аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, Киев до конца 2021 года продлил действие ограничений на российскую продукцию. Такое решение принял украинский кабинет министров.

В качестве обоснования принятых ограничений отмечается, что они помогут «осуществлению мероприятий относительно противодействия торговой агрессии со стороны РФ», а также будут способствовать «наполнению бюджета за счёт сбора ввозной пошлины с товаров, страной происхождения которых является РФ».