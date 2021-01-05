Украина вновь попросила вернуть подаренную Лаврову икону

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Киев и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, Кулеба обвинил во лжи сербского члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика который заявил, что власти Украины не требовали от руководства БиГ передать им подаренную Лаврову икону.

Украинская икона обожгла руки... российским дипломатам, которые от неё открестились. Но господин Додик продолжает врать... Украина и дальше требует возвращения иконы, — цитирует Кулебу РИА Новости.

Ранее сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову икону Николая Чудотворца, возраст которой якобы 300 лет и найдена она в Луганске. После этого посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска.

Позже МИД РФ вернул икону дарителю. Украинские власти обратились к Боснии и Герцеговине с просьбой вернуть её.

Икона более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич. Он добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет, писал NEWS.ru.