Право на возобновление экспорта овощей и фруктов в Евросоюз получила Украина.
Об этом сообщил директор департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы Андрей Челомбитко. По его словам, это стало возможным благодаря работе, проведённой ведомством с Еврокомиссией.
Украина включена в список стран, которые могут экспортировать фрукты и овощи в ЕС, — написал он в своём Facebook.
В частности, страна будет поставлять европейским партнёрам яблоки, груши, сливы, перцы, паслен эфиопский, томаты и баклажаны.
1 сентября был прекращён импорт Евросоюзом ряда овощей и фруктов из Украины. Причиной послужило усиление защиты от вредных карантинных организмов.
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