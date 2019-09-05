https://static.news.ru/photo/b8001834-cff4-11e9-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Право на возобновление экспорта овощей и фруктов в Евросоюз получила Украина.

Об этом сообщил директор департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы Андрей Челомбитко. По его словам, это стало возможным благодаря работе, проведённой ведомством с Еврокомиссией.

Украина включена в список стран, которые могут экспортировать фрукты и овощи в ЕС, — написал он в своём Facebook.

В частности, страна будет поставлять европейским партнёрам яблоки, груши, сливы, перцы, паслен эфиопский, томаты и баклажаны.

1 сентября был прекращён импорт Евросоюзом ряда овощей и фруктов из Украины. Причиной послужило усиление защиты от вредных карантинных организмов.

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