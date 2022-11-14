Украина в ООН дважды проголосовала за антиизраильские резолюции Украина в ООН дважды проголосовала за антиизраильские резолюции

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил о разочарованности в Украине после того, как та дважды за последние две недели поддержала антиизраильские резолюции. Дипломат отметил, что такая позиция на способствует укреплению доверия между двумя странами. Свою позицию Бродский изложил в Twitter.

Поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами, — написал израильский дипломат.

Комитет ООН 12 ноября большинством голосов поддержал предложение Палестины о направлении в Международный суд организации в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Итоги этого голосования осудил премьер-министр Израиля Яир Лапид, который заявил, что данный шаг «не изменит реальности на местах» и может привести к эскалации.

Кроме того, Украина поддержала резолюцию «Риск распространения ядерного оружия Ближним Востоком», которая также негативно отражается на интересах Израиля, считающегося единственным государством региона, обладающим ядерным оружием, хотя и не признающим этот факт официально.

Ранее в Израиле объяснили, почему они не могут предоставить Украине средства ПВО. По словам министра обороны государства Бени Ганца, Израиль не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. При этом Тель-Авив поставляет Киеву гуманитарную помощь и медицинское оборудование.

В октябре газета New York Times со ссылкой на слова некоего высокопоставленного чиновника на Украине сообщала, что Израиль передает Украине сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также раскрывает позиции российских военных. При этом сам Израиль утверждает, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Москву.