Украина, Турция и ООН согласовали движение еще двух судов в Черном море

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Украина, Турция и ООН согласовали план движения еще двух судов в Черном море в рамках «зерновой инициативы», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Совместного координационного центра (СКЦ). Общее количество судов, которые должны выйти из украинских портов 31 октября, достигло 16.

Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов — 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН <...> проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ, — отмечается в сообщении.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

Между тем Турция, Украина и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках «черноморской зерновой инициативы» без участия России. Делегация ООН проинформировала российскую сторону о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ. В самом СКЦ рассказали журналистам, что все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в соответствии с процедурами.