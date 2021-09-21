Украина стала крупнейшим импортёром картофеля в Белоруссию

Украина за семь месяцев 2021 года поставила 15,5 тысяч тонн картофеля в Белоруссию. Это делает её крупнейшим экспортёром картофеля в республику, которая закупает этот корнеплод ещё в пяти странах, сообщили аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тысяч тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это «необычное явление», как правило, во время уборки картофеля, цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортёр, а не импортёр картофеля».

Однако сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России.

Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продаётся в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15-19 центов США за килограмм, — резюмировали аналитики.

Ранее в пресс-службе партии «Единая Россия» заявили, что цены на овощи, входящие в «борщовый набор» (картофель, капуста, лук, свёкла, морковь), подешевели на российских рынках ещё на треть. Данные партии основаны на результатах 35 тысяч рейдов по всей России.