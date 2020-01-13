https://static.news.ru/photo/3d22fe58-365e-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина заняла четвёртое место по уровню безработицы в Европе по итогам прошлого года. Уровень безработицы среди жителей в возрасте от 15 до 30 лет составил 7,3%.

Выше только уровень безработицы во Франции — 8,3%, в Италии — 9,1%, в Испании — 13,9%. Данные приведены в брошюре «Обзор рынка труда», выпущенной Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства Украины.

При этом в Чехии уровень безработицы составил 2,1%, в Германии — 3,1%. Украина также занимает одно из последних мест по уровню занятости — 52,7%, опередив только Бельгию (51,8%), Францию (50,6%), Испанию (49,9%), Италию (45,2%).

Уменьшению безработицы в стране способствует отток рабочей силы за границу, так, летом количество безработных сокращалось до 5%. Постоянно за рубежом работают 3,2 млн украинцев, что составляет 18% всего активного населения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны.