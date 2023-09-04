Украина спрячет военные заводы под землей: новости СВО на вечер 4 сентября Последние новости об СВО на Украине

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Цеха для военного производства и электроподстанции на Украине строят под землей, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». Надземные трансформаторы при этом будут защищены бетоном. И если восстановление линий электропередачи после ракетного обстрела занимает несколько часов, то с опорами ЛЭП дела обстоят сложнее, на их починку может уходить до нескольких дней.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ потеряли 655 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска уничтожили семь боевых бронированных машин, три артиллерийские системы М777, две гаубицы М105, три самоходные гаубицы М109 Paladin, две гаубицы М119, три орудия Д-30, одно Д-20, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б». Средствами ПВО было перехвачено три снаряда HIMARS. Средствами РЭБ было подавлено и уничтожено 24 украинских БПЛА. В ДНР в районе Новомихайловки поразили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в районе Брусовки истребители ВКС сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Фото: МО Украины

Ночью в северо-западной части Черного моря самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Российские дроны также атаковали судостроительное предприятие Украины, на котором из импортированных комплектующих осуществлялась сборка безэкипажных катеров.

ВСУ продолжают обстреливать Донецк, под огонь попали Ворошиловский и Киевский районы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Опубликованы кадры, на которых видно, как ракета ударяет по многоэтажке.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил о крушении ударно-разведывательного вертолета Ка-52 в Азовском море. По данным канала, «Аллигатор» упал в акватории еще 1 сентября, примерно в полутора километрах от берега, на борту находились двое членов экипажа, они выжили. Причины ЧП неизвестны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Вертолеты Ка-52 эффективно применяются в зоне СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить новым министром обороны крымского татарина Рустема Умерова, чтобы снискать благосклонность турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, считает депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции назвал перестановку в украинском военном руководстве дешевым реверансом Киева в сторону Турции.

Военный эксперт Василий Дандыкин предрек, что отставка Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины весь период с начала СВО, станет не последней. Он также не исключил, что Зеленский продолжит массово увольнять военкомов.

Мемориальный комплекс героям СВО открыли в бурятском поселке Агинское. Бронзовую скульптуру создал Балжир Цыжипов. Мемориал был построен на средства единой президентской субсидии в размере более 11 млн рублей.

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали главаря местной ячейки «Крымско-татарского батальона Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Члены этого формирования участвовали в энергетической и водной блокаде Крыма. Спецслужбы установили, что задержанный занимался вербовкой и финансировал создание базы экстремистской группировки.

Фото: nac.gov.ru

Минобороны Румынии опровергло заявления Киева о том, что в ночь на 4 сентября на территории страны якобы упали и взорвались российские дроны. Ранее об этом заявляли представитель МИД Украины Олег Николенко и пресс-секретарь украинской погранслужбы Андрей Демченко. В Бухаресте подчеркнули, что ВС РФ никогда не создавали для них угрозу.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков усомнился, что власти Польши начали выдавать Украине уехавших мужчин призывного возраста. Сенатор признался, что впервые об этом слышит.

Военный эксперт Алексей Суконкин в свою очередь обратил внимание, что на Украине появилась правовая основа для требований о возвращении в страну призывников, ранее признанных ограниченно годными к службе. Суконкин связал это с тем, что ВСУ нужно восполнять поредевшие ряды на фоне исчерпания мобилизационного ресурса. Глава Чечни Рамзан Кадыров заочно подтвердил, что украинские войска действительно несут большие потери живой силы и техники в попытках прорвать российскую линию обороны.

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