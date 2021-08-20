Украина создаст группу для нейтрализации угроз «Северного потока— 2»

На Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода «Северный поток— 2», создаётся рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на письма премьер-министра страны Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.
Отмечается, что по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского Ермак
По данным «РБК-Украина», рабочая группа займётся проработкой предложений по нейтрализации угроз после запуска «Северного потока— 2».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признался, что не рад договорённости по газопроводу «Северный поток — 2» между США и Германией и планирует обсудить этот проект на встрече с американским лидером Джо Байденом.