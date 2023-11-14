Украина сошла с ума: ряды ВСУ пополнят роботы? Украина пополнит ВСУ робособаками. Но готова ли она к восстанию машин?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Народный депутат Украины Евгений Шевченко в одном из интервью рассказал подробности странного разговора главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского. После посещения выставки в Нью-Йорке военный предложил пополнить ряды вооруженных сил роботами. Шевченко напомнил, что ранее в интервью Economist Залужный говорил, что Украине нужно сделать технологический скачок, поскольку обычные бойцы «рано или поздно закончатся». Но почему «мобилизовывать» роботов в ВСУ — опасно для Киева?

Похоже, атака российских войск на Авдеевку подкосила не только обороноспособность ВСУ, но еще и психическое здоровье Залужного. Предложение главкома наверняка шокировало даже Зеленского: он серьезно предлагает использовать роботов на передовой? Главком в компьютерные игры переиграл или «Терминатора» пересмотрел?

Причем не совсем понятно, какие машины предлагает мобилизовать в ВСУ Залужный. Роботов-грузчиков, чтобы они отгружали западное оружие для перепродажи в другие страны? Роботов-пылесосов для уборки в блиндажах и окопах? Переделанные под выталкивание не хлеба, а гранат тостеры? Или робота, который готовит пиццу? А может мы чего-то не знаем и Украина уже создала своего R2-D2 и армию клонов? Или слепила из деталей танков терминатора и робокопа?

Возможно, Залужный очень вдохновился видеороликом от полиции Лос-Анджелеса, на котором робопес разоружил преступника, спавшего с пистолетом в руках. Вот только вести боевые действия с ВС РФ — не то же самое, что арестовывать гражданского.

Фото: null/PLANET PHOTOS/Global Look Press Кадр из фильма «Терминатор: Да придет спаситель»

Роботы в ВСУ — утопия

В октябре в Соединенных Штатах прошла выставка робототехники. На ней показали действительно интересные новинки, которые могли бы использоваться в том числе и в военной промышленности. Например, робособак, механические руки и прочие разработки. Однако максимум, как сейчас используют такие устройства, — на службе в американской полиции. Хоть Соединенные Штаты и успешно испытали робособаку с гранатометом, на поле боя с современным противником такие технологии бесполезны.

Например, у России есть войска радиоэлектронной борьбы, которые за секунду выключают не только спутниковую, мобильную связь и интернет, но и глушат практически любое устройство. От этих установок на землю падают беспилотники, перестают работать системы ПВО противника, меняют направление вражеские ракеты. Значит, российские войска смогут справиться и с роботами. А поскольку электронные собаки имеют маленькие размеры, превратить их в груду металлолома будет несложно.

К тому же Западу не стоит испытывать боевых роботов на Украине, поскольку Россия сделает все, чтобы захватить их в свои руки. Сначала РФ изучит то, как устроена технология, а затем передаст разработку партнерам: Китаю и Ирану. В результате роботы появятся и в руках у противников Запада.

Во-вторых, использование разработок в боевых действиях против России может поставить крест на таком проекте. Как только роботы будут становиться неуправляемыми под воздействием систем РЭБ, они распишутся в собственной неэффективности так же, как это было с предыдущими «вундервафлями», отправленными Киеву. Акции Boston Dynamics, которые являются монополистом в разработке робособак, обрушатся до нуля. Зачем США это нужно?

Фото: Leo Schulz / Alto.Press/Global Look Pres Робособака Boston Dynamics

Украину может ждать восстание машин

Предположим, что Залужный и Зеленский не сошли с ума и действительно получат роботов от западных партнеров. Насколько это безопасно для украинских военных? Одно дело — управлять дроном, который имеет очень простой механизм и полностью подчиняется оператору. Другое — почти разумным устройством вроде робособаки.

Она ведь не запрограммирована так, чтобы действовать по определенному сценарию. Робот-собака — почти «живой» организм, который способен принимать решения практически самостоятельно. Например, модель Spot от Boston Dynamics оснастили ChatGPT и искусственным интеллектом от Google.

А что, если американский робот изначально не был приучен к жестокости, с которой ему предстоит столкнуться в зоне боевых действий? Вдруг от происходящего на поле боя у электронного пса сломается код, после чего он перестреляет всех бойцов ВСУ в их же казарме?

Подобные ошибки в коде уже случались в июне 2023 года во время виртуальных испытаний армией США беспилотника с искусственным интеллектом. Он ослушался и вместо ликвидации противника решил убить своего оператора. Вот только в случае с Украиной это может произойти не в симуляции, а в реальной жизни — погибнут бойцы ВСУ. Что будет, если сразу десятки или сотни машин, переданных Киеву, взбесятся и начнут убивать своих операторов? Готова ли Украина столкнуться с восстанием роботов?

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