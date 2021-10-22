Украина сообщила о получении третьей партии военной помощи от США

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МИД РФ в официальном порядке обратился к турецкой стороне за получением разъяснений по поводу ареста россиян, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось об аресте в Турции нескольких иностранцев, в том числе четырёх россиян, по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.

Внимательно следим за ситуацией вокруг задержания в Стамбуле и Анталье и последовавшего за этим ареста нескольких граждан Российской Федерации. Российские загранучреждения в официальном порядке обратились к турецкой стороне для получения...