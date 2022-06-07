Посол: Киев готов экспортировать зерно в обмен на оружие от «морских угроз» Посол Украины: Киев возобновит морские перевозки зерна в обмен на новое вооружение

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Украина согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны, но при условии передачи Киеву «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Он также отметил, что конкретных договорённостей по этому вопросу пока нет. Слова дипломата приводит CNN Turk.

Я бы хотел выразить признательность Турции за усилия [по созданию безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции из Украины морским путем]. В то же время я хочу подчеркнуть, что между Украиной, Турцией и Россией по этому вопросу пока нет договоренностей, — сказал Боднар.

Он отметил, что для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности.

Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря, — подчеркнул дипломат.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставки противокорабельных систем Киеву станут лучшими гарантиями для разблокировки портов. Он подчеркнул, что Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходимы коридоры безопасности.