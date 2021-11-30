Украина собирается судить российского вице-адмирала Березовского

Украина предъявила иск российскому вице-адмиралу, заместителю командующего Тихоокеанским флотом Денису Березовскому. «Обвинительный акт» подготовила и направила в суд «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине.

Имя Березовского, которого собираются судить заочно, в заявлении не упоминается , но ему вменяют «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией», сообщается на сайте «прокуратуры». Как следует из заявления, 1 марта 2014 года исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов назначил Березовского на должность командующего ВМС, но вскоре после назначения «фигурант» публично выступил перед личным составом и заявил, что отказывается исполнять решения, приказы и распоряжения Киева. Этим, говорится в коммюнике, Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

В итоге Березовский принёс присягу на верность народу Крыма, поле чего украинские власти отстранили его от должности. Однако, в марте того же года министр обороны Сергей Шойгу во врем рабочей поездки в Крым назначил Березовского замглавкома Черноморским флотом. А с 2018 года Денис Березовский является замглавкома Тихоокеанским флотом. В прошлом году ему было присвоено звание вице-адмирала.

Совбез Украины в феврале этого года ввёл санкции в отношении десяти лиц из бывшего высшего офицерского состава страны. В их число попал и Березовский.

Ранее Киевский апелляционный суд выдал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксёнова. В отношении Аксёнова возбуждено дело по шести статьям уголовных преступлений.