Украина собирается судить российского вице-адмирала Березовского

Украина предъявила иск российскому вице-адмиралу, заместителю командующего Тихоокеанским флотом Денису Березовскому. «Обвинительный акт» подготовила и направила в суд «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине.
Имя Березовского, которого собираются судить заочно, в заявлении
В итоге Березовский принёс присягу на верность народу Крыма, поле чего украинские власти отстранили его от должности. Однако, в марте того же года министр обороны Сергей Шойгу во врем рабочей поездки в Крым назначил Березовского замглавкома Черноморским флотом. А с 2018 года Денис Березовский является замглавкома Тихоокеанским флотом. В прошлом году ему было присвоено звание вице-адмирала.
Совбез Украины в феврале этого года ввёл санкции в отношении десяти лиц из бывшего высшего офицерского состава страны. В их число попал и Березовский.
Ранее Киевский апелляционный суд выдал разрешение на задержание главы Республики Крым Сергея Аксёнова. В отношении Аксёнова возбуждено дело по шести статьям уголовных преступлений.