Украина сменила боевую тактику к зиме CNN: Украина сменила тактику к зиме на фоне нехватки западного вооружения

Фото: МО Украины

Украине все еще не хватает западного вооружения, поэтому у Киева появилась необходимость менять тактику, пишет CNN. Отмечается, что теперь быстрые наступательные операции являются непозволительной роскошью для ВСУ.

Как сообщается, сейчас Киеву не хватает авиации, поэтому украинцы вернулись к стилю ведения войны, который им известен лучше всего, используя небольшие группы мобильной пехоты для продвижения. В частности, обе стороны конфликта перешли к тактике малых групп из 10–15 человек.

Между тем, как отмечает издание, Россия адаптировалась к новым условиям, ее оборонный бюджет предположительно вырастет на 70% в следующем году. Кроме того, ВС России могут начать очередную операцию по разрушению украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее американская газета Wall Street Journal написала, что большие потери западной техники на поле боя вынудили ВСУ сменить тактику и наступать небольшими группами. К линии фронта они доставляются на бронетранспортерах. По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком. Отмечается, что затянувшаяся ситуация на фронте может повлиять на поддержку Украины со стороны западных стран.