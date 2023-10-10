Украина скоро пойдет на мирные переговоры: США расставили приоритеты

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

«Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено Израилю», — написал сенатор от штата Миссури Джош Хоули в своей социальной сети. Израиль, добавил политик, «сталкивается с экзистенциальной угрозой».

Что случилось

7 октября военная группировка ХАМАС вторглась в Израиль и устроила серию террористических актов, направленных в основном на мирное население. И это может сильно испортить настроение руководству Украины.

Украина или Израиль: что важнее

Израиль начал полномасштабное уничтожение ХАМАС и всех к нему причастных, а на это нужны деньги. Война — удовольствие недешевое. На это тут же отреагировали союзники. США уже рассматривают проекты финансовой помощи Израилю. Очевидно, что эти деньги могли пойти на помощь Украине.

И теперь мы видим настоящие приоритеты Америки. Между Украиной и Израилем они однозначно выбирают последний. И как бы они ни открещивались от слов про разменную монету, Украина таковой для них и является. Они тут же ее бросят, если того будет требовать ситуация.

А ситуация может стать критической в том случае, если ХАМАС будет играть в долгую. Тогда Украина останется вообще без поддержки, а вся помощь перейдет Израилю. Если же Америка сильно раскошелится на помощь для двух стран одновременно, то ее население напомнит о внутренних проблемах страны, на которые правительство предпочитает закрывать глаза, перед тем как подписывать документ об очередном пакете финансовой помощи.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Наконец-то нам развязали руки

Украина для США — средство для замедления развития нашей страны и вытеснения ее с политического поля. Поддержка идет на Украину только для того, чтобы спецоперация завязла в долгой фазе и медленно тянула на дно сразу две страны. Америка умело пользуется агрессивными антироссийскими настроениями на Украине, никто из политиков в США даже и не думает о том, что будет с Украиной после конфликта, как она будет возвращать долги и прочее. Им важно только одно — затянуть Россию в трясину, из которой та будет долго выбираться.

Но США теперь перед выбором: Украина или Израиль (а если смотреть шире, то и все страны Ближнего Востока с их нефтью)? Последний — это деньги и большой бизнес. Поэтому можно не сомневаться, что ставка будет сделана именно на Израиль.

И уже скоро мы услышим заявления американских сенаторов о том, что надо бы на Украине договариваться о мире или хотя бы о заморозке конфликта. Особенно если Россия проведет в ближайшее время несколько успешных операций. А раз это скажут в США, то обязательно повторят и в Киеве.

Читайте также:

Экономист усомнился в возможностях Запада поддерживать ВСУ

«Боится и нервничает»: в США рассказали о страхах Зеленского из-за Израиля

Израильские СМИ раскрыли потери армии во время атаки ХАМАС

Число погибших при обстрелах в Газе превысило 700 человек