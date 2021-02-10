Украина сдала небо над Крымом авиации НАТО

https://static.news.ru/photo/83cfc05a-6b93-11eb-b90c-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Украина предложила самолётам Североатлантического альянса использовать для своих операций воздушное пространство над крымским полуостровом.

Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что НАТО может использовать воздушное пространство над полуостровом для своих операций, в частности «в Симферопольском районе полётной информации». Это предложение чиновник озвучил во время встречи в Брюсселе с заместителем генерального секретаря Альянса по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, — цитирует «Царьград» Криклия.

В качестве аргумента для открытия крымского неба для НАТО он сослался на обновлённый бюллетень о безопасности полётов EASA в Симферопольском районе полётной информации, а также на отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов на полёты в Симферопольском РПИ.

Украинский министр понадеялся, что НАТО поможет Незалежной мониторить воздушную ситуацию вдоль границы с Российской Федерацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранным войскам находиться на территории страны для участия в «многонациональных учениях» в 2021-м. Ранее документ 26 января 2021 года приняла Верховная рада. Офис главы Незалежной отметил, что всего Киев запланировал организовать восемь манёвров. Тренировки бойцов объединят около 21 тысячи военных Украины и 11 тысяч иностранцев — британцев, французов, поляков, американцев и представителей Румынии. Кроме того, Зеленский отправит соотечественников на учения за пределами страны вместе с государствами — участниками НАТО, писал NEWS.ru.