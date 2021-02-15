Экономист считает, что Украина рискует стать «пастушеской» страной

https://static.news.ru/photo/6e554ae6-6f90-11eb-bbcd-96000091f725_660.jpg Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Открытие рынка Украины для Запада приведёт к уничтожению её промышленности. Об этом заявил экономист, глава Жилищного союза Александр Скубченко.

По словам эксперта, Западу нужно от Украины только сырьё. Он предостерёг от сотрудничества с МВФ, напомнив об опыте Монголии, которая в 1991 году впустила к себе фонд. На тот момент у страны развивалась экономика и промышленность. Однако всего за десять лет Монголия деградировала до уровня «пастушеской» страны. Экономист предупредил, что это может ждать и Украину, пишет РИА Новости.

От ёмких и традиционных рынков России и стран СНГ мы отказались, иным внешним рынкам мы не нужны, а свои рынки мы открыли для развитой и сильной промышленности Запада, убивая при этом свою, угробленную, слабую и не конкурентную, — считает Скубченко.

Он также напомнил, что открытый рынок нужен сильным экономикам. Они будут вывозить из Украины сырьё, обрабатывать его и возвращать обратно готовый продукт по высокой цене. Скубченко призвал развивать обрабатывающую промышленность, так как она позволяет увеличивать объём экономики и защищать свой рынок, а также вернуться к сотрудничеству с Россией.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября 2020 года украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина не получит транш в рамках программы экстренной финансовой помощи от МВФ, финансовый институт оставил Киев за бортом программы emergency finаnce.

Ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ относится к Украине, как к «дойной корове», а к украинцам, как к «дешёвым развитым рабам».