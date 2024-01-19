Украина рискует лишиться боеприпасов из-за забастовок в Финляндии Yle: забастовки в Финляндии скажутся на поставках боеприпасов Украине

Фото: МО Украины

Февральские забастовки в Финляндии остановят работу завода по производству боеприпасов Nammo, что скажется на объемах поставок Украине, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle со ссылкой на директора предприятия Пекки Химанка. По словам последнего, дефицит производства может быть восполнен сверхурочной работой.

Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках, — отметил Химанк.

Крупные забастовки в Финляндии запланированы на 1 и 2 февраля. Наиболее масштабные акции будут среди промышленных предприятий.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов согласился с тем, что Финляндия не получила выгоды от вступления в НАТО. По словам дипломата, страна, напротив, оказалась в сложном положении, поскольку в случае конфликта с Россией она пострадает в первую очередь. Ульянов добавил, что Россия была вынуждена принять ответные меры, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.

До этого правительство страны приняло решение о продлении закрытия пограничных пунктов на границе с Россией еще на один месяц. Финляндия начала вводить ограничения на въезд из России в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран.