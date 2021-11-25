Украина решила сменить пол скульптуре «Родина-Мать»

Властям Киева предложили «декоммунизировать» статую «Родина-мать», соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. По мнению автора, «советская эстетика» памятника не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества.

При этом статую предлагают преобразовать статую в небесного покровителя Киева — Архангела Михаила. Для этого автор петиции предлагает немного изменить «Родине-мать». Известно, что монумент был открыт в День Победы в 1981 году. Высота статуи — 62 метра.

Ранее МИД России осудил открытие в столице Молдавии памятника румынским солдатам, которые воевали на стороне фашистской Германии. Москва призвала власти республики не допускать фальсификации истории и пропаганды нацистских идей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

По её словам, монумент вызвал резкое неприятие у населения самой Молдавии, которое хранит память о подвиге советских солдат и прежде всего своих воинов.

Захарова добавила, что российская сторона призывает власти Молдавии не идти на поводу у реваншистских сил, пытающихся сфальсифицировать историю и насаждающих терпимость к нацистской пропаганде.