Украина решила сменить пол скульптуре «Родина-Мать»Петиция о смене пола скульптуре «Родина-Мать» появилась на сайте Киевсовета
Властям Киева предложили «декоммунизировать» статую «Родина-мать», соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. По мнению автора, «советская эстетика» памятника не соответствует современным политическим и идеологическим требованиям украинского общества.
При этом статую предлагают
Ранее МИД России осудил открытие в столице Молдавии памятника румынским солдатам, которые воевали на стороне фашистской Германии. Москва призвала власти республики не допускать фальсификации истории и пропаганды нацистских идей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
По её словам, монумент вызвал резкое неприятие у населения самой Молдавии, которое хранит память о подвиге советских солдат и прежде всего своих воинов.
Захарова добавила, что российская сторона призывает власти Молдавии не идти на поводу у реваншистских сил, пытающихся сфальсифицировать историю и насаждающих терпимость к нацистской пропаганде.