Украина разрабатывает новую дорожную карту отношений с США

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Киев намерен выстроить эффективный диалог с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена. В связи с этим прорабатывается новая дорожная карта двусторонних отношений с Вашингтоном, сообщил замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Он отметил, что республика рассчитывает на эффективное взаимодействие на всех уровнях, в том числе наивысшем.

Уже сейчас мы нарабатываем новую содержательную дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году. Среди важных задач — налаживание системного диалога с представителями обновлённого конгресса ради дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины, —отметил политик в интервью изданию «Зеркало недели».

В повестке дня также остаётся официальный визит президента Украины в США.

Он заверил, что Киев будет делать всё необходимое, чтобы обновлённая политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, а также расширению и укреплению поддержки Украины в сфере безопасности.

Отдельным блоком задач замруководителя офиса Зеленского назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики и информационных технологий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США — своего рода политического рок-н-ролла, писал NEWS.ru.