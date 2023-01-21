Украина пытается завербовать по телефону сотрудников Запорожской АЭС Карчаа рассказал о попытках Украины завербовать сотрудников Запорожской АЭС по телефону

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Украинские спецслужбы возобновили попытки завербовать по телефону сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подписавших контракт с эксплуатирующей компанией. Как сообщает ТАСС со ссылкой на советника генерального директора «Концерна Росэнергоатом» Рената Карчаа, пока работники станции на провокации не ведутся.

Внаглую по телефону говорят: «А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим», — заявил Карчаа.

При этом украинская сторона продолжает параллельно угрожать сотрудникам и их семьям, пытается организовать саботаж и подорвать психологическое состояние в коллективе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной, поскольку «украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы» энергообъекта. Он уточнил, что у главы государства не запланирована встреча с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что последствия действий Украины, которая подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. При этом Москва старается свести к нулю риски аварии на атомном объекте, отметил он.