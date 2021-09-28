Украина провела военные учения у границы с Приднестровьем

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения на границе с Приднестровьем. Спецслужбы отрабатывали борьбу с диверсантами, сообщает «Красная весна» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По легенде тренировок, условные диверсанты прибыли с территории Приднестровья на Украину с задачей спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Они планировали «подорвать» один из объектов энергообеспечения региона и помещение органа местного самоуправления с помощью самодельных взрывных устройств, — говорится в сообщении.

В СБУ также заявили, что особенностью учений стали поиск и обезвреживание диверсионной группы в пограничной зоне. В учениях приняли участие региональное управление СБУ, Госпогранслужба, Национальная полиция, представители органов власти и местного самоуправления.

Ранее СБУ провела учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп на границе с Россией в Черниговской и Сумской областях. В манёврах были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники.