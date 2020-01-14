https://static.news.ru/photo/3b742f8c-376c-11ea-a93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина обратилась к иранской стороне с просьбой передать ей бортовые самописцы сбитого под Тегераном Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщили в пресс-службе украинского генпрокурора.

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолёта Boeing 737, — говорится в сообщении офиса в Telegram-канале .

В Киеве заверили, что примут все необходимые меры для надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании причин трагедии.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.

Ранее газета New York Times разместила видео с записью момента попадания в украинский Boeing 737-800 двух ракет. Судя по записи ракеты были выпущены с разницей в полминуты. Лайнер загорелся и начал падать спустя минуту после попадания в него второго снаряда, сообщал NEWS.ru.