Фото: Serhii Pustovit/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до 31 декабря, поэтому у российского «Газпрома» ещё есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Регулятор пошёл навстречу, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря. Поэтому у «Газпрома» появилось дополнительное время заключить контракт относительно услуг по транспортировке (бронированию) мощностей, — цитирует ТАСС Витренко.

Он также отметил, что этот контракт является стандартным. Кроме того, до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы.

Как писал NEWS.ru, ранее Витренко сообщил, что украинская и российская стороны достигли предварительных договорённостей по транзиту газа из России. Сейчас, по его словам, идёт продолжение обсуждения на разных уровнях, обсуждается конкретика. По его словам, конечного варианта пока нет.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях