https://static.news.ru/photo/fb016d30-1f32-11ea-a2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до 31 декабря, поэтому у российского «Газпрома» ещё есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Регулятор пошёл навстречу, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря. Поэтому у «Газпрома» появилось дополнительное время заключить контракт относительно услуг по транспортировке (бронированию) мощностей, — цитирует ТАСС Витренко.

Он также отметил, что этот контракт является стандартным. Кроме того, до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы.

Как писал NEWS.ru, ранее Витренко сообщил, что украинская и российская стороны достигли предварительных договорённостей по транзиту газа из России. Сейчас, по его словам, идёт продолжение обсуждения на разных уровнях, обсуждается конкретика. По его словам, конечного варианта пока нет.