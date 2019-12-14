Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до 31 декабря, поэтому у российского «Газпрома» ещё есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Регулятор пошёл навстречу, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря. Поэтому у «Газпрома» появилось дополнительное время заключить контракт относительно услуг по транспортировке (бронированию) мощностей, — цитирует ТАСС Витренко.
Он также отметил, что этот контракт является стандартным. Кроме того, до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы.
Как писал NEWS.ru, ранее Витренко сообщил, что украинская и российская стороны достигли предварительных договорённостей по транзиту газа из России. Сейчас, по его словам, идёт продолжение обсуждения на разных уровнях, обсуждается конкретика. По его словам, конечного варианта пока нет.