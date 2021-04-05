Среди участниц непристойной съёмки в Дубае оказались 11 украинок

https://static.news.ru/photo/191683da-96c1-11eb-b3a8-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Среди девушек, задержанных в Дубае после съёмок на балконе небоскрёба в обнажённом виде, по предварительной информации, оказались 11 гражданок Украины, 6 апреля с ними встретится консул, рассказали в МИД Украины.

3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных 11 гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела, — цитирует РИА Новости пресс-службу МИД Украины со ссылкой на портал УНН.

Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. Нарушительницам грозит тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).

Накануне российский шоумен Иван Ургант посмеялся над голыми моделями в Дубае и в своём стиле выдвинул версии их появления на балконе. По мнению телеведущего, в отеле проходили съёмки шоу «Холостяк» во главе с рэпером Тимати. По другой версии, девушки могли оказаться «научными сотрудниками», которые вышли на балкон голыми, чтобы «убить коронавирус».

В Генконсульстве РФ в Дубае заявили, что среди девушек, задержанных на откровенной фотосессии на балконе одного из отелей в Дубае, не было россиянок. Но среди подозреваемых есть один мужчина с гражданством РФ, он присутствовал во время съёмки. Его считают организатором мероприятия, передавал NEWS.ru.